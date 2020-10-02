前台北县长周锡玮证实参选国民党主席

台湾前台北县长周锡玮10月2日在接受媒体采访时坦言，虽然现在还没有正式宣布，但已在进行参选国民党主席的相关准备工作了。

据香港中通社报道，周锡玮透露，自己从南部出发，已拜访许多党员，听到的声音和党目前的方向不同。每次国民党选举挫败时就会放弃自己的立场，过去两年多他因辅选跑遍全台，许多民众都跟他说，国民党地方扎根不够且缺乏理念陈述，很多人沦为只求胜选，不只国民党，如今其他政党也一心只求胜选。

周锡玮认为，国民党主席应专职党主席，不能想要参加台湾总统选举，否则每次选举只会安排自己人参选，忘了自己作为党员应努力的目标，因此如果他参选党主席，就不会选2024年台湾总统选举。过去国民党失败，就是因为党主席无所不包，把其他有能力的人排挤在外，变成只有少数人能参与国民党运作。

周锡玮认为，现阶段国民党努力目标理应是做好有力的在野党，但这点目前没有做好，而党主席有三方面重要工作，党的理念方向、“立法院”与地方政府政策、两岸关系和国际关系和谐。

被问及是否仍有和前高雄市长韩国瑜联络，因为外传韩国瑜也可能参选。对此，周锡玮说，自己和韩国瑜是非常好的朋友与兄弟，彼此做事情都有默契尊重，对于每个人在不同阶段该做的事情，他们都会全力以赴支持。