梵蒂冈高官称梵美在中国课题立场“相距甚远”

梵蒂冈国务卿帕罗林昨天（10月1日）在与美国国务卿蓬佩奥会谈后说，梵美双方在中国课题的立场仍“相距甚远”，并坚持教廷有权与北京达成协议。

据路透社报道，身为梵蒂冈第二号人物的帕罗林（Pietro Parolin）和梵蒂冈外长加拉格尔（Paul Gallagher）当天与抵达罗马的蓬佩奥会面。

梵蒂冈对蓬佩奥公开批评教廷与北京签订关于主教任命的临时性协议表示不满。

梵蒂冈官员说，他们对蓬佩奥上个月发表的上述评论感到惊讶，特别是蓬佩奥在批评过教宗方济各执掌教会“失败”的美国天主教保守派刊物上，发表这些言论。

蓬佩奥上个月20日提醒梵蒂冈，如果该国与中国延长关于主教任命的临时性协议，这将危害教廷的道德权威。

他较早前也为美国宗教杂志《最重要的事》（First Things）撰文，提到中国的人权状况近年来严重恶化，宗教信徒受害尤深，并认为中梵协议明显未能保护天主教徒免受中国执政当局的蹂躏。

梵蒂冈官员认为，蓬佩奥通过谴责天主教会与中国的关系，试图将教会卷入美国总统大选，但蓬佩奥否认这一说法。

帕罗林说：“他（蓬佩奥）解释了做出这些声明的原因，我们也解释了为何我们打算沿着自身选好的道路前进。”

报道称，中梵是在2018年9月签署这项两年协议，让教宗对任命中国主教拥有最终决定权。帕罗琳说，梵蒂冈将在协议本月到期时，延长这项协议。