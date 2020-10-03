中国拟修传染病防治法 增列“吹哨人”奖励机制

中国国家卫生健康委员会昨天（2日）公布传染病防治法修订草案征求意见稿，其中重点突出了"不明原因聚集性疾病防控"，增列了“吹哨人”奖励机制；对经确认排除传染病疫情的不追究责任。

此前，北京、深圳等地陆续出台保护“吹哨人”的法规，明确突发公共卫生事件中，对非恶意的不实报告不追责。

据北京日报客户端消息，《中华人民共和国传染病防治法》（修订草案征求意见稿）总结了重大疫情各项防控工作的成功经验，将其上升为法律制度。

征求意见稿重点突出了不明原因聚集性疾病防控。在甲乙丙三类法定传染病的基础上增加“具备传染病流行特征的不明原因聚集性疾病”，并进一步完善报告、管控方面的针对性措施。

意见稿要求疾病预防控制机构应当设立或者指定专门的部门、人员负责传染病疫情信息管理工作，主动收集、分析、调查、核实传染病疫情信息。

意见稿提出，国家对发现并报告具备传染病流行特征的不明原因聚集性疾病、新发传染病疫情的单位和个人按照国家有关规定予以奖励；对经确认排除传染病疫情的，不予追究相关单位和个人责任。

此外，对于新发传染病、具备传染病流行特征的不明原因聚集性疾病，在病原体、传染力、致病力等情况尚不明确时，县级以上人民政府经评估认为确有必要的，可预先采取甲类传染病预防、控制措施，同时立即上报上级人民政府。

同时，意见稿也将建设方舱医院等成功做法上升为法律规定，发挥中医药在传染病治疗中的作用。

例如，县级以上人民政府应当完善体育场馆、会展场馆、市民活动中心以及学校等公共基础设施的建设和改造，为重大疫情发生时的应急医疗救治和患者隔离需求预留接口，便于紧急需要时作为临时性救治场所或隔离区域迅速投入使用。

北京市在9月下旬通过突发公共卫生事件应急条例，规定任何单位和个人，有权向政府及其有关部门报告突发公共卫生事件隐患。条例设立对预警者的奖励条款，并特别规定“对非恶意的不实报告不予追究责任”。

在北京之前，深圳在8月也通过突发公共卫生事件应急条例，从10月1日起实施。

深圳的条例同样鼓励公民、法人和其他组织通过公共卫生热线、互联网政府网站、政务新媒体等渠道，反映突发公共卫生事件信息，举报迟报、谎报、瞒报、漏报行为，也规定对非恶意报告的单位和个人，不予追究法律责任。

保护预警者的条款，被中国网民称为“吹哨人条款”或“李文亮条款”。冠病疫情去年底在武汉暴发后，武汉市中心医院李文亮医生等医务人员向外界发出预警，却被当地公安局以“散布谣言”为由训诫。

李文亮本人因感染冠病在2月不幸离世，他的遭遇引发保护“吹哨人”的广泛讨论。中国官方在4月评定他为烈士。



