中国文旅部山西火灾事故后紧急通知要求加强火灾防控

山西太原市迎泽区台骀山景区冰灯雪雕馆的火灾事故发生后，中国文化和旅游部办公厅下发了《关于进一步加强文化和旅游经营场所火灾防控工作的紧急通知》，要求各地，特别是景区等文化和旅游经营场所举一反三，落实安全责任，开展安全检查、查找隐患、堵塞漏洞、防止出现安全事故。

根据澎湃新闻报道，通知指出，文旅部门要会同相关部门对景区等文化和旅游经营场所内用火、用电、用气情况开展检查，严禁乱拉、乱接电线，超负荷使用电器，对老化破损线路及时更换，对存在的隐患要限期整改。“对达不到安全要求的文化和旅游经营场所，会同相关部门采取关停等措施。”

上述通知下发后，中国多地已紧急部署相关工作。昨天下午，广东省文化和旅游厅在官网发布的“2020年国庆中秋假期第二天广东省假日文化和旅游市场情况”一文中提及了前述紧急通知一事，称已转发该通知，并部署开展文化和旅游经营场所火灾防控工作。

同日下午，江西省文化和旅游厅召开全省文化和旅游系统电视电话会议，传达国务院安全生产委员会办公室召开的关于山西省太原市迎泽区台骀山景区火灾事故情况通报的会议精神、文化和旅游部办公厅《关于进一步加强文化和旅游经营场所火灾防控工作的紧急通知》精神。

黑龙江双鸭山市文化广电和旅游局也在昨天对该市旅游景区、星级酒店、文化娱乐场所“双节”期间的安全生产开展检查工作。

山东聊城市文化和旅游局昨天下午发文也指出，及时转发前述紧急通知，要求各县（市、区）和旅游景区要认真吸取山西省太原市迎泽区台骀山景区一建筑物发生火灾，造成重大人员伤亡事件的教训，引以为戒，高度重视景区安全工作。