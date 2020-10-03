中国黄金周前两日湖北景区综合收入恢复85%

据湖北省文化和旅游厅方面的消息，从昨天（10月2日）湖北省文化和旅游市场信息情况看，截至当天14时，纳入湖北全省假日旅游监测的30家重点景区共接待游客31.1万次、景区综合收入2775.16万元（人民币，下同，557.38万新元）。按可比口径，接待人次恢复到接近去年同期水平、综合收入恢复到去年同期的85.5%。

根据澎湃新闻报道，此前一天的假期首日，湖北全省旅游统计的30家重点景区共接待游客21.98万人，景区综合收入2032万元。按可比口径，分别恢复到去年同期的84.4%和82.5%。

照此数据，在常态化疫情防控背景下，湖北全省假期前两日的景区综合收入水平均恢复至去年同期的八成多。

值得注意的是，武汉文旅市场受到热捧。假期首日，武汉市在门票全免的情况下，景区总收入与今年端午假期首日相比基本持平，旅游市场加速恢复趋势明显。

武汉市文化和旅游局负责人介绍，“十一”黄金周首日武汉各大景区吸引了大批游客，尤其外地游客量上涨迅速。预约平台黄鹤楼，欢乐谷，极地海洋公园等景区最为热门抢手。

此外，黄冈市接到43名援黄医疗队员及其亲属共计102人，在“十一”期间回访黄冈的信息，目前已接待22名援鄂医疗队员及其亲属共计59人，并被安排到相关景区游览。