台行政院回应陈同佳投案：香港不办台湾办 但港府也有责

涉在台杀害女友潘晓颖的香港男子陈同佳据报将在本月赴台投案，并已请台湾的律师着手安排。台湾行政院发言人丁怡铭昨天对此回应称，既然香港不办台湾来办，“没有阻止他来投案”，但却质疑港府让嫌犯在港逍遥法外一年，质问“这难道不是港府的责任？”

根据东森新闻台报道，丁怡铭表示，台湾政府一向主张有司法管辖权，也希望与香港司法互助、提供相关证据，既然香港不办，台湾来办，没有阻止陈同佳来台投案，但港府对台湾政府的司法互助要求毫不理会，此案是香港人杀了香港人，现在嫌犯都已在香港逍遥法外一年，“这难道不是港府的责任？”

丁怡铭强调，政府多次说明，刑事警察局及港方警务处已建立单一联系窗口，港府也早已将台湾投案窗口转告嫌犯；若嫌犯确定要来台湾面对司法，可随时直接与台湾政府对口联络，依官方管道处理。

陈同佳在香港获释近一年仍没赴台投案，他昨天透过圣公会教省秘书长管浩鸣公布23秒录音档，强调赴台自首（投案）的想法一直没有改变，希望潘晓颖的父母能够放心。

陈同佳在录音内还表示，“潘爸爸、潘妈妈你们好，我是陈同佳，我再次就晓颖的事情向你们道歉，我来台湾的想法一直都没改变过，我会请我的律师安排来台湾自首的事情，请你们放心。”