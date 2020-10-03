中南林科大两硕士论文多处雷同 校方：会记录并反映

中南林业科技大学林学院农业推广类硕士研究生王文绪2016年5月提交的硕士专业学位论文《耒阳市油茶产业的发展研究》，被网民反映与中南林业科技大学商学院农村与区域发展类硕士研究生龙莉2015年11月提交的硕士学位论文《永顺县油茶产业的发展研究》大面积雷同。

根据澎湃新闻报道，中南林业科技大学一位工作人员昨天受询时表示，学校学术委员会查实后会进行处理，将先记录并向有关部门反映。

据报道，王文绪2016年5月提交的论文《耒阳市油茶产业的发展研究》导师为李志辉、陈永忠，龙莉2015年11月提交的硕士学位论文《永顺县油茶产业的发展研究》导师为方威，两篇论文高度雷同。龙莉的论文提交比王文绪早约五个月。

两篇论文有多处完全一致，包括引注在内。例如，在龙莉和王文绪硕士学位论文的2.1.1小节“产业的概念”的第一段中都同样写道：产业的形成是一个复杂的过程，是人类化会发展的必然结果，随着社会经济的不断发展，产业的内涵也在不断更新和充实。目前，对于产业的界定还没有统一的看法，国内外学者虽然在产业的界定上持不尽相同的观点，但是大部分都认为产业的定义是：从事类似或者同种产品、服务的生产商以及与其相关的机构经济运作所形成的集合，此合集生产活动或企业的合集，也可以是相同或可代替品产品（或服务）的集合[43]。

