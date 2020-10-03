陈水扁回应前上将“战力为零”言论：是马英九把役期缩短

两岸关系紧张，台湾有人主张恢复征兵制，台湾陆军前总司令陈廷宠说台湾前总统陈水扁时代慢慢把役期缩短，现在剩四个月，战力是零。陈水扁今天在面簿贴文指出，把役期缩短成四个月的不是他，是前总统马英九。不过，陈水扁文中也提及2000年他首次征集替代役，役期也从2004年逐年缩短两个月。

根据联合新闻网报道，陈水扁在贴文中表示，最新民调仅2%认为自己是中国人。他尊重前陆军总司令陈廷宠以做中国人是骄傲象征的说法，但不能骂蔡英文总统无知无智，因为超过86%的民众认同自己是台湾人，“认同台湾”已成为全民共识，大声说出“我是台湾人”才是真正的骄傲。

对于陈廷宠称在他主政的时代慢慢把役期缩短，现在剩四个月，战力是零，陈水扁表示，但问题是，把役期缩短成四个月的，不是他，而是马英九。

陈水扁说，2016年出任卸任总统马英九办公室发言人的徐巧芯日前在媒体主张募兵制应全面调为征兵制，包括女性也应该要当兵。难道徐巧芯不知道把征募并行改为全募兵制的是马英九吗？

陈水扁说，他任内尊重军方高将的国防专业评估，认为解放军大敌当前，台湾没有实施全募兵的条件，美国也不赞成，顶多实施替代役和缩短役期，但要逐年调整征募比，从6:4变成4:6。2000年8月1日陈水扁首次征替代役，役期也从2004年逐年缩短两个月，到2008年缩短为一年，是马英九上台不顾军方反对，硬推全募兵制，役期剩四个月的。

