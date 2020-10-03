台湾卫福部长回应特朗普染疫：祝早日康复 大可不必反讽

美国总统特朗普昨天宣布确诊冠病后，已于当日傍晚前往医院治疗，但根据白宫高层官员透露，特朗普现在有呼吸困难的状况，且身体非常疲劳。台湾卫福部长也是中央流行疫情指挥中心指挥官的陈时中今天被媒体问及此事表示，祝他早日健康，对于立委叶毓兰反讽特朗普染疫，他认为大可不必。

根据《联合报》报道，陈时中说，特朗普染疫，让人们再次体悟病毒不会因为你是谁，而影响感染机率，只要暴露在高风险中就会感染，尤其特朗普竞选期间会接触到很多人，美国疫情又较严重才染疫，外界认为特朗普有肥胖问题，恐是重症高风险族群，大家确实都会担心，将向当初英国首相约翰逊那样。

对于特朗普染疫后，台湾对于高层官员防疫模式是否改变，陈时中说，目前将继续依照现有模式执行，也提及总统蔡英文本就重视防疫， 知道自己是国人模范，若有疑问还会打电话问指挥中心，也会持续观察台湾疫情变化，滚动式修正防疫政策。

陈时中也表示，防疫重点是做确实执行防疫政策，认为国人目前都松懈了，据观察，年初疫情较严峻时，可能九成民众都会落实一到家就换衣服、洗手等，但现在台湾疫情趋缓，民众可能松懈到只剩饭前会记得要清洁双手。

国民党立委叶毓兰曾在特朗普确诊时在面簿发文表示，台湾能帮忙，但前提是特朗普要搭空军一号到台湾治疗，确保后筛检结果将会是“中国病毒”，引发争议。对此，陈时中说，人与人的关怀最要紧，想要世界和平就是需要多多关怀他人，大可不必反讽。