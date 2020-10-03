徐芳达出席《奠基人足迹》新书发布会 强调每一代人都应继续深化新中友好关系

（早报讯）我国建国总理李光耀和中国已故领导人邓小平为新加坡和中国奠定了友好基础，但每一代人都需要继续投资，才能在先辈打造的基础上，不断深化两国友谊。

配合新加坡与中国建交30周年纪念，《联合早报》和华文媒体集团旗下英文电子杂志思想中国，今天（10月3日）正式推出双语图片集《奠基人足迹：新中建交30年》（In the Founders' Footsteps: Singapore-China Diplomatic Relations）。

这本书收录超过130张历史照片，概述了李光耀的访华经历，也呈现邓小平1978年访问新加坡的珍贵画面。

在上午的新书发布会上，外交部兼交通部高级政务部长徐芳达、《奠基人足迹》主编、华文媒体集团社长李慧玲，以及《联合早报》前总编辑林任君，各自分享当年随行李光耀访华的见闻，以及畅谈新中关系如何更上层楼。

徐芳达指出，新中建交30年来，中国每个发展阶段的需求都不同。新加坡必须不断思考如何为中国增值，并继续开拓新的合作机会。

他说：“新加坡要不断改进，如果我们满于现状，即便现在的交往处于高水平，如果没有一直往前走，接下来我们能为中国增值的空间会越来越小。所以我很相信新加坡要管得好，经济和社会都要管得好，我们要有值得被人学习借鉴的地方。”

在交流中，他也提出新加坡能继续为中国增值的三个方向：新加坡能支持中国的国际循环，成为中国企业进军东南亚的跳板和平台；新中双方以开放谦虚的态度互相学习，尤其要加强两国年轻人的互动；两国不断寻求新的合作机会，例如当前的冠病疫情危机，也是双方展现风雨同舟精神的机会。

中国驻新加坡大使洪小勇、通商中国总裁陈佩玲、我国巡回大使王景荣以及本地学者等也出席了发布会。

发布会也集合了多名新中关系发展历程的参与者，包括三位我国前外长丹那巴南、黄根成和杨荣文；我国三位前驻华大使郑东发、陈燮荣和罗家良，都亲身出席，在会上难得同框合影。