北京学者谈“特朗普确诊”：明显不想进行下一场辩论

特朗普昨天宣布他和夫人梅拉尼娅冠病病毒检测呈阳性，开始自我隔离。中国人民大学美国研究中心秘书长刁大明副教授、清华大学中美关系研究中心主任陈琪、中国对外经济贸易大学经济系教授龚炯受访时分别就此事对美国大选产生的影响发表看法。其中龚炯提到，第一次电视辩论结束后，负责组织辩论的总统辩论委员会表示要修改规则，特朗普方面立刻表示反对并对委员会提出批评，龚炯认为这是明显不想再进行下一场辩论了，而现在特朗普染疫，第二次电视辩论很可能就没有了。

根据香港01新闻报道， 刁大明认为，在不确定因素特别多的情况下，很难判定“特朗普确诊”这个单一因素对大选的影响会有多大。

不过，目前尚不清楚特朗普的隔离，是否会影响10月15日的第二次总统候选人电视辩论。根据美国疾控中心的指导意见，任何和确诊患者有密切接触的人，都应该居家隔离14天。如果特朗普从10月1日起开始隔离，14天后正好是第二次电视辩论的时间。

第二次总统候选人电视辩论的时间是否会因为特朗普的病情推迟，或者改变形式（比如线上视频连线的方式），陈琪在受访时就称目前还很难说，但是大选流程因此会或多或少发生改变是一定的，“特朗普是适合面对面辩论的，如果第二次辩论改成线上视频的方式，双方一人一段交替发言，甚至发言过程中还可以看提词器、看工作人员给出的提示板，对拜登来说未必是坏事”。陈琪也表示，不管第二次电视辩论的时间或是形式发生变化，这种变化本身就是“十月惊奇”。

另一方面，龚炯认为，第二次电视辩论有可能直接被取消，“第一次电视辩论结束后，负责组织辩论的总统辩论委员会表示要修改规则，特朗普方面立刻表示反对并对委员会提出批评，我觉得明显就是不想再进行下一场辩论了。而拜登其实也不擅长辩论，正好现在特朗普确诊感染冠病，所以第二次电视辩论很可能就没有了”。

若仅仅考虑特朗普确诊冠病这一点，刁大明和龚炯都认为大选不太可能被推迟。刁大明表示，选举时间是否推迟最终是由国会众议院来决定的，“很难想象众议院由民主党主导的情况下，会因为这件事情推迟选举。”

不过陈琪认为，总统候选人因为确诊冠病而不能履行大选规定程序是美国历史上不曾出现过的特殊情况，大选是否还要按部就班的往下走，对于美国来说是一件非常棘手的事情。陈琪表示，特朗普团队完全可能声称，特朗普现在都生病了还要继续投票，这根本就是不公平的选举。特朗普的粉丝也有了闹事的借口。这样下去会带来什么后果，恐怕谁都不敢说。如果未来特朗普病情相对严重，共和党要不要换人？或者特朗普本来就选情不利，到时候会不会干脆自己知难而退？这些都为大选造成了巨大的难题，而这恰恰是特朗普想要达到的效果。

此外，外界关心的另一个问题是，感染冠病会不会就此成为一种新的“特朗普战略”（Trump Strategy），比如利用“同情牌”来吸引选票？

对此刁大明表示，面对已经发生的客观事实，任何一个竞选团队（即便不是特朗普团队）都会顺势而为，就地取材进行议程设置，尽可能让形势向着对自己有利的一面发展，所以特朗普团队“大概率会出现打‘悲情牌’、‘坚强牌’的现象”，但特朗普的病情后续如何发展，还需要医学上的专业判断，所以特朗普团队后续如何更新议程设置还很难说。

美国总统选举的历史上没有出现过类似情况，在以往的国会议员选举、州长选举中，当一方候选人出现突发情况而不能继续竞选程序，另一方一般会相应的将选举“调门”往下降，减少所谓的“负面竞选”，即对于对手的攻击会有所减少。

刁大明认为，未来一段时间内，拜登方面会更多去宣讲自己的政见、主张，对特朗普的攻击可能会有所下降，毕竟目前是在任总统患病，如果继续攻击特朗普可能会招致“撕裂美国社会”的骂名，甚至造成“反动员”的效果，“对拜登阵营来说，这是一个突发状况，未来再去攻击对手的时候，分寸感确实比较难以拿捏。”

不过龚炯认为，特朗普能得到的“同情票”不会太多。“反对特朗普的人还是会很坚决的出来（投票给拜登），大部分人应该还是该怎么投怎么投，所以我觉得（特朗普确诊冠病）对这次大选不会有太大的影响。”

而陈琪认为，特朗普确诊冠病这一突发情况不仅是给拜登阵营带来新的不确定性，更为整个美国大选带来了挑战。“特朗普现在的情况，实际上造成了一种非战争状态下的特殊状态，现在已经不能按常规的思路来理解这次总统大选了。”

