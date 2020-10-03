台前立委邱毅： 特朗普选情告急令蔡英文坐立难安

美国总统特朗普确诊冠病，让接下来的总统大选增添不少变数。对此，台湾前立委邱毅今天在面簿发文分析，特朗普选情告急，败象让台湾总统蔡英文坐立难安，恐怕会自食恶果，让两岸统一的结果更近。

根据东森新闻台报道，邱毅指出，特朗普的年纪、体型、慢性病史，状况很不乐观。距离美国大选只剩下不到30天，特朗普的选情严峻告急，他过去对疫情的不当发言、隐匿疫情、抗疫无能，都会因个人确诊而被放大检视。

邱毅分析，特朗普的败象恐怕要使蔡英文坐立难安了，因为蔡英文将所有筹码都压在他的连任上，开放美牛美猪、天价购买美国武器、敦促美军进驻台湾、准备与美国提升关系、挑动台海紧张情势等，这一来可全“竹篮子打水一场空”。不仅如此，蔡英文明着出钱出力助特朗普拼连任，早已得罪了拜登和民主党，美台关系恐怕要起大变化了。

邱毅提到，1948年美国总统大选时，民主党的杜鲁门对上共和党的杜威，蒋介石将筹码全压在杜威身上，期待杜威当选会助其打赢内战。最后结果是杜鲁门打败杜威，蒋介石也因得罪杜鲁门和民主党而断了美援，最后败退台湾，若非后来的一场韩战，台湾早被大陆解放了！

邱毅认为，蔡英文这次犯下比当年更严重的错误，而且自认抱住特朗普大腿，美台关系升级，于是肆意鼓动反中抗中，把台海搞成“战争边缘”的紧张情势，这下可真要自食恶果，而两岸统一的结果也更近了！

