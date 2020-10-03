“熊抱女主持人”厅级官员因受贿罪获刑七年

曾因“熊抱女主持人”一事引发争议的陕西省延安市人大常委会原副主任祁玉江已于近日一审获刑七年。

根据澎湃新闻报道，中国裁判文书网上月27日公布了《祁玉江受贿罪一审刑事判决书》（以下简称《判决书》）。该《判决书》显示，商洛市人民检察院3月20日指控被告人祁玉江犯受贿罪，向商洛市中级人民法院提起公诉。商洛市中级人民法院上月1日公开开庭审理了本案。

1958年出生的祁玉江是陕西子长人，1976年10月加入中国共产党，1980年12月参加工作，学历为陕西省委党校大学，还是中国作家协会会员。

祁玉江长期在延安工作，曾先后在延安地区畜牧局、延安地区农委、延安市农发办等处任职。1997年10月起，祁玉江调赴延安市宝塔区工作，历任区委常委、副区长、区委副书记、区长等职。

2006年6月，祁玉江以延安市宝塔区区长身份转任志丹县委书记，并在担任该职五年后“回炉”宝塔区，出任区委书记一职，并在2012年获任延安市人大常委会副主任，跻身副厅级干部，直至2018年3月退休。

祁玉江2019年4月主动到陕西省纪委监委投案。经法院审理查明，自1997年至2019年，被告人祁玉江在担任上述职务期间，利用职务上的便利以及本人职权或者地位形成的便利条件，在工程项目承揽、职务晋升、工作安排调动等方面为韩某某、景某甲、张某某等67人谋取利益，索取、收受他人所送现金人民币1048.2154万元（人民币，210.53万新元）（含3套房产）、美元2万元、金条500克、购物卡2万元，共计折合人民币1075.8741万元及银元40枚、银元宝两个。

被告人祁玉江2019年4月14日主动投案后，如实供述了自己的全部犯罪事实，在审判阶段自愿签署了认罪认罚具结书。祁玉江到案之后，已退缴犯罪所得人民币1050.2154万元、美元2万元、金条500g及银元40枚、银元宝两个，赃款赃物已全部退缴。

值得一提的是，祁玉江曾因一起“熊抱演出现场女主持人”事件而受到舆论质疑。

据此前媒体报道，陕西延安志丹县2010年12月25日举行了一场小型文艺演出，时任志丹县委书记的祁玉江当场“熊抱”了活动现场的女主持人，并夸其“俊、白、美”，甚至追问对方“我是不是男人”。

现场视频经网络曝光后，引起网友热议，报道称，有网友认为祁玉江太过奔放、言语雷人。随后，志丹县官方回应媒体采访称，“祁书记认为活动现场与主持人亲密互动十分正常，并无大碍”，热烈拥抱女主持人体现的是“陕西人民的热情”。