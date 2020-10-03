据报台湾近半月为应对解放军执行拦截任务已耗上亿台币

解放军近期频频出现在台湾附近，根据台湾国防部公布的资料统计，9月以来就有超过50架次出现在台湾周边空域。有报道称，为执行拦截任务升空的战机每一个小时的作业成本上看100万元（新台币，下同，4.71万新元），近期因应对解放据，已花费了上亿元的费用。

根据《联合报》报道，台湾国防部未证实近期拦截解放军军机所花费的费用，仅表示台湾军队因应解放军均有一定的规范，且后勤能量充沛，绝对有能力执行捍卫主权任务，吁请国人放心。

不过，媒体报道分析，大陆意图打出消耗战，借由常态化的战绩来消磨国军后勤能量。日前台湾国防部长严德发视察清泉冈基地时也指出，面对中共各项挑衅和侵扰台湾的军事行动，空军为守护台湾安全与主权，与去年同期相比，约增加20%的飞行架次与时数。

据媒体报道，目前国军执行拦截任务的机种包括幻象战机、F-16战机及经国号战机等，三机种中又以幻象战机油耗最高，约比经国号战机多出三成油耗；且不只油耗，战机零组件更是高单价，例如先前令台湾总统蔡英文视察时感到惊讶的经国号战机“渐扩襟片”，一片就要价38万元，所费不赀。

台湾军方人士表示，好消息是因冠病疫情造成国际油价大跌，国防部油料费用罕见充裕，目前暂不必动用第二预备金。该人士说，因应立法院开议，国防部历年多于此时都会透过行政院查照动用第二预备金，支应油料费用，但油料费目前足够，勿须动用第二预备金，不过国防部仍未雨绸缪，已在明年公开预算增编十亿元油料预算，以因应台海情势反制兵力所需。