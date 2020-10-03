湖南一大学生兼职时从热气球坠亡

湖南株洲悠移庄园热气球飞行营地昨天发生坠落事故，一名大学生在兼职工作时从升在半空的热气球上坠落死亡。涉事俱乐部表示对方未按培训规范操作，并愿承担一定的赔偿责任。

根据红星新闻报道，网络流传的视频显示，这名大学生当时双脚悬空，手抓在升在半空上的热气球上，坚持数秒后掉落在草地上，周围人群一阵惊呼。

悠移庄园办公室一名工作人员受询时指，昨天（2日）上午庄园内的确发生了人员从热气球上坠落的事件，目前正在处理调查此事，事发飞行营地由悠移庄园和茶陵县乐翔航空运动俱乐部有限公司（以下称“茶陵县乐翔航空运动俱乐部”）联合打造，事发具体情况需咨询茶陵县乐翔航空运动俱乐部。

茶陵县乐翔航空运动俱乐部负责管理飞行的一名工作人员受访时表示，事发时间在昨天11点半，坠落人员系一名兼职大学生，事发后，他们第一时间拨打了120急救电话，但医务人员赶到时，“他已经不行了。”他们也已经联系死者家属，表示遗憾和致歉，并积极配合公安和相关部门的调查。不过，当地派出所工作人员未接受采访。

茶陵县乐翔航空运动俱乐部管理飞行工作的上述负责人介绍说，因受疫情影响，该飞行营地一直没有营业，飞行员比较少，适逢国庆节，俱乐部昨天首次招收了多名兼职大学生，负责地勤、引导游客等工作，一天120元（人民币，下同，约24新元）的酬劳。

兼职的大学生们昨天8点到达飞行营地，此后，俱乐部的工作人员对他们做了一个多小时的培训，讲述各个注意事项。到了11点半时，一名飞行员坐在热气球上，热气球向上升起，该负责人称，“我们对他们进行培训时就教授了这个过程，但他没有按培训的方法办，就是说当时大家都没有压篮子、都松手了，但他好像没注意，还抓住这个篮子，然后跟着热气球升上去了。”

坐在热气球上的飞行员起初并没有留意到这名大学生，地面上有人看到那个大学生双脚悬空、双手抓在热气球上便大声呼喊，热气球上的飞行员发现大学生双手抓着篮子的边缘就去拉，“可能是手出汗了，抓滑了，大学生没有支撑住就掉了下去。”该负责人称，这名大学生坠落时热气球离地面的高度大概十几米，他们第一时间拨打了120急救电话，但是救护人员赶到时，“在现场，他已经不行了。”

上述负责人还表示，“正在处理这件事，我们也想不到会发生这个事情，非常痛心，正在积极安抚死者家属，并配合公安等部门的调查”，并称俱乐部愿意承担一定的赔偿责任。

悠移庄园的官方微信公众号显示，该庄园由株洲市悠移农业科技发展有限公司经营。工商资料显示，株洲市悠移农业科技发展有限公司成立于2010年06月30日，主要经营范围为农副产品深加工及销售、农业观光休闲（上述项目，需专项审批的除外）等。2018年时株洲市人民政府公布的“株洲市十大农业企业品牌”中，该公司就是其中之一。

悠移庄园微信公众号发布的一篇文章还显示，2018年12月1日，由茶陵县乐翔航空运动俱乐部与悠移庄园联手打造的热气球飞行营地正式投入运营，这是湖南首个热气球飞行营地，飞行活动范围以悠移山庄为中心的三公里半径范围内，飞行高度控制在真高200米以下。

另据公开资料显示，茶陵县乐翔航空运动俱乐部有限公司成立于2017年3月，注册资本为500万元，经营范围为热气球、动力伞、航空模型销售、租赁及技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

资料还显示，茶陵县乐翔航空运动俱乐部经国家体育总局航管中心、中国航协、南部战区空军参谋部航管处批准，是湖南地区唯一一家以热气球为主题的多元化航空运动俱乐部。

