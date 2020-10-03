楼继伟：美保护主义行径违反世贸规则

针对近期一些美国政客指责“中国‘吸走’美产业链，使美损失大量就业岗位”这一说法，中国政协常委、外事委员会主任楼继伟近日表示，这缺乏常识。美方声称其“制造业衰落”、“经济地位丧失绝对优势”，究其根源，在于美国的自身结构性问题。

根据央视新闻客户端报道，楼继伟表示，从历史上看，美国经济的结构性问题由来已久。早在上世纪70年代，美国的匹兹堡和底特律等老牌重工业和制造中心就出现过传统产业大面积衰退、经济增速下滑或“顿挫”、失业率上升。一些美国政客无视其自身经济发展的结构性问题，动辄滥用关税打压、“长臂管辖”甚至制裁等手段，不仅于事无补，无法帮助美国制造业回暖，还违反了世贸组织规则，造成国际贸易形势进一步紧张。

楼继伟指出，这个衰落不是中国引起的，它70年代就开始了，中国还没改革开放。那么衰落的最开始的部分，就是它的传统制造业大量转移到国外了。那么后来，它连先进制造业都在衰落。不是别的问题，是它自己的问题。

楼继伟还说，美国占有国际发钞国的优势，储蓄率低，国内投资不足，这样必然造成巨额贸易赤字，大量输出美元。金融为中心的服务业发展，进一步加剧美传统制造业地位的下降。现任美国政府奉行“美国优先”，四处“毁约退群”，掀起逆全球化之风，筑起了保护主义壁垒。

楼继伟强调，逆全球化潮流解决不了任何问题，而且会造成全球紧张。我们的应对措施是改革开放，具体说就是开放加结构性改革，比如说金融业的开放持续加速，外资的金融机构是对中国市场非常有兴趣的，纷纷地进入，我们接着开。因为我们是长期这么得益的，全球也这么得益的，而且只能通过这样的方式，大家一起来改进现在不完善的全球治理结构，使得大家发展得更好。