民间组织批港警采取军事化执勤模式

香港反修订《逃犯条例》风波爆发后，警务处去年11月中起委任来自其他纪律部队的人员担任特务警察，以分担警队工作。消息人士透露，人数已经增加至1200个。有民间组织批评警队采取“军事化”执勤模式。

据香港《明报》今天（4日）报道，香港警方去年11月中开始委任特务警察，包括惩教署、入境事务处、海关、消防处及政府飞行服务队的人员，起初委任不多于100名惩教人员，他们主要负责守卫警务处长所指定的政府处所，职责包括防暴、处理突发事件等。

特务警察规模之后不断扩大，今年5月约有700人。保安局长李家超5月接受传媒访问时说，有关计划最少延续至年底，并拟扩大计划，委任更多人手。

警方消息称，特务警察总人手目前有约1200，是否进一步扩充要看风险评估，而刚过去的10月1日没有严重示威冲突，希望日后渐趋平静，估计暂未需要再增人手。

香港保安局回应时说，警队会按社会公共安全情况和风险及行动需要，委任特别任务警察；特别任务警察在有行动需要时会被安排执勤工作。至于执勤人数及时间，局方说这是行动细节，不会公开。

民间组织“民权观察”成员王浩贤认为，特务警察编制愈来愈大，担心会否影响他们本来所属纪律部队的服务。

王浩贤质问，警察对香港人口的比例已相当高，本来已有3万多人，为何还要请其他部门协助。他也批评港府限制市民游行集会权利，派大量警察阻止人群聚集，警队目前采取军事化执勤模式，让市民压力大增。