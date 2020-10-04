共产党员可被拒签绿卡 律师：美政府对华总方针的一部分

美国公民暨移民服务局（USCIS）前天（2日）宣布，曾加入或隶属共产党或其他极权主义政党者，将不会获得绿卡。有律师说，这项新政策是特朗普政府对华总方针的一部分。

据北美报章《世界日报》报道，新规指出，整体而言，除非符合例外条件，否则无论身在国内或国外，凡现在或以前是共产党或极权主义政党的成员，只要有移民倾向的外国人，陈述曾为共产党或极权主义政党党员，移民官均可依此拒绝核准其调整身分。

报道也称，人已在美国的共产党员，申请时将有可能不会通过绿卡申请。新增内容主要是开始严格执行联邦移民法的要求。

移民局新公布的指南明列，加入共产党或其他极权主义的政党，与入籍美国的誓言“支持与捍卫美国宪法与法律”不一致。该指南可提供移民官是否允许曾加入共产党与其他极权主义者，通过调整身分的裁决依据。

移民律师徐佐寰解释，新指南提到的inadmissibility，是指申请可以被拒，除非提出符合例外的证明。

律师周东发说，“例外”的状况包括：迫不得已成为共产党员、法律规定工作必须加入共产党、不清楚的状况下加入共产党、申请转换身分前两年已退党、年少加入共青团，但之后已退出等，一般最常见的例外情况，如“为了生计与生存，不得不加入共产党”，或是申请移民至少前五年已退党。

周东发说，这个新政策，移民局去年就开始默默操作，多位同行的客户，去年于入境时被移民官询问是否为共产党员，因据实回答，被移民官拒绝入境并直接遣返。

律师建议，其实怎么答都面临风险，“回答‘是’可能直接被拒，回答‘不是’涉嫌诈欺”，民众最好谨慎作答。