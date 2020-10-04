美学者：北京否定“一国两制”下的承诺

美国政治学者戴雅门（Larry Diamond）在谈到香港局势时认为，北京否定“一国两制”下的承诺，使其国际声誉“臭名昭著”。全国港澳研究会理事田飞龙则认为，西方国家要时间适应，理解到“一国两制”并没有变化。

据香港《明报》今天（4日）报道，身为史丹福大学胡佛研究所资深研究员的戴雅门受访时，就多名民主派人士在《香港国安法》生效后被捕、流亡海外做出回应时说，“当然会有寒蝉效应”，但认为这会让愈来愈多国家、政府、商业机构了解自己正面对的是何者。

被问到国际日后对香港的关注会否减少，戴雅门认为，港人及民主派政治、运动领袖“是自己未来的作者”，没有任何西方人撰写剧本、引导他们做任何事。

戴雅门说，世界的民主主义者均对香港有强烈及深刻认同，未来也不会消散，北京最终需为在香港的遏制负责。他寄语港人可寻找有创意的方法示威以引起关注，形容街头示威并非反抗的唯一方式，并说媒体十分关键。

对于《香港国安法》订立后能否减少外部势力介入香港，担任北京航空航天大学法学院副教授的田飞龙认为，问题较复杂，因该法刚订立后美国和西方国家对香港的制裁一直增加。

不过，田飞龙觉得，从中长期来看，该法对香港和外部分裂势力有打击作用，美国的盟友不敢制裁香港，长期而言对香港有保护作用。