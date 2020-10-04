中国国庆档票房喜人 业界吁更多优质原创内容

中国国庆节电影票房喜人，《姜子牙》《我和我的家乡》《夺冠》等电影热映，多位业界人士称电影市场复苏情况向好，但仍需更多优质原创内容来推动其持续发展。

据中新社报道，停摆近190天的中国电影院线于7月20日复工，上座率上限从30%开始不断“松绑”，8月14日上升至50%，9月25日再次提升至75%。猫眼专业版数据显示，截至10月4日0时，国庆档电影总票房已超过20亿元（人民币，下同，4.02亿新元）。国漫电影《姜子牙》票房9.13亿元领跑，《我和我的家乡》以8.67亿元紧随其后。据悉，今年“十一”黄金周假期首日，中国院线斩获7.3亿元票房，在国庆档票房史上位列第二。

四川电影电视学院副校长罗思分析说，除了受疫情影响，不少民众未出国旅游，侧面推动票房增长的原因外，优质的电影内容本身才是重点。“国庆档票房靠前的几部电影都蓄势已久，制作精良且类型丰富，对观众有充分的吸引力。”

中泽互动传媒有限公司副总裁、制片人王晨说，国庆档电影的火热让业界再次看到电影产业链条“活了”，喜人成绩带给业界希望。“但同时，我们也应当清晰地看到，优质原创内容仍然稀缺。”

王晨介绍，疫情使得今年中国电影市场的内容端和资金端都相对停滞，投资方更加谨慎。在此情况下，吸睛的大制作影片相对回报率更高，而中小制作成本的电影受到更大影响。“要当突围的‘黑马’，还是需要从内容上发力。”