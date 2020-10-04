台陆委会回应港保安局：去年10月已相互提供陈同佳案联络窗口

台湾陆委会回应香港保安局说，台港警方去年10月下旬已相互提供关于疑犯陈同佳自首案的联络窗口，本案关键在于陈同佳真实的投案意愿，以及港府的责任感。

据联合新闻网报道，台湾陆委会今日（4日）回应说，台港警方去年10月下旬已相互提供联络窗口，相关资讯也经由台方刑事局透过香港警务处的管道通知涉在台湾杀害女友潘晓颖的疑犯陈同佳，若陈同佳确定赴台面对司法，随时可透过窗口联络，相关事宜已准备就绪，一切依法办理。

陆委会表示，对于港府屡称无法律基础又称会提供协助陈同佳赴台的可行安排，实际却是延宕近一年依然无所作为，陆委会再次强调本案关键在于陈同佳真实的投案意愿，以及港府的责任感，呼吁陈同佳及港府拿回初心、具体行动，尽快与台方窗口联系。

台湾陆委会早前称，当地刑事警察局及香港警务处已建立单一联系窗口，若陈同佳确定赴台可随时联络。香港保安局10月3日晚澄清，台方所谓已建立单一联系窗口的说法，只是台方单方面的描述，香港警方没有与台方建立所谓单一联系窗口，更不涉及任何证据协助。台湾陆委会的此次回应，是针对香港保安局昨日的说法。

协助陈同佳的圣公会教省秘书长管浩鸣今日透露，台湾律师已收到陈同佳的指示，律师明日（5日）会与台湾当局会面，重申陈同佳投案意愿没问题，下星期情况会较为明朗。