英媒：前中国官员曾负责TikTok内容政策

英国媒体引述知情人士报道，一名前中国官员曾管理字节跳动的内容政策部门，负责决定可播放的TikTok内容。

据英国《金融时报》今天（4日）报道，现被删除的领英平台资料显示，蔡正（音译，Cai Zheng ）曾在中国驻伊朗德黑兰大使馆工作四年，并在字节跳动的全球内容政策部门直到今年初。

报道称，今年两十多岁的蔡正2018年加入字节跳动，曾是公司的全球信任和安全团队成员，并编写关于获准在TikTok，以及Helo和Vigo Video等其他应用播放视频内容的准则。

消息人士称，蔡正的背景和所受过的培训，可能影响了他和一群主要为年轻中国政策分析员实施禁止应用播放争议性内容策略的方式。

报道称，TikTok在蔡正任职期间，被指压制触及北京敏感神经线的视频。TikTok已否认压制具有政治敏感度的视频，并声称一部涉疆视频被“错误删除”。

报道也引述英国《卫报》9月的消息称，外泄文件显示，TikTok禁止播放含藏独、台独等敏感性内容的视频，而接近公司的人士确认了这则信息。

TikTok声称，上述政策已经过时，这些文件也属于陈旧资料，但有消息人士说，内容审核者在媒体报道外泄文件时，仍然可以获取这些资料。

TikTok发言人否认蔡正参与制定上述政策，因为这些政策在他任职前就已经出现。

报道称，TikTok现在已将负责制定内容政策和审核视频的责任下放到位于洛杉矶、都柏林、新加坡、硅谷的办事处。

知情人士也说，蔡正今年1月初不再在内容政策部门任职，他转任后所留下的空缺也一直没有被填补。