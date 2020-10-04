台湾选举权下修至18岁后民进党将增多国民党10万票

台湾立法院修宪委员会即将成立，“修宪案”中以18岁公民权提案最多，各党皆有提案。按照国民党在今年6月所做民调推算，18岁公民权提案一旦通过，2024年政党票，民进党将因此胜国民党10万票。

据香港中通社10月4日报道，台湾立法院院长游锡堃说，修宪案通过要经过公民复决，若采“公投绑大选”方式，最快将在2022年县市长选举同时举行，依照相关程序，立法院最晚要在2022年3月进行三读通过才来得及。也就是说公民权下修至18岁制度，最快将适用于2024大选。

有关公民权下修至18岁“修宪案”，目前国民党版本为投票年龄18岁、被投票年龄20岁。民进党版本为含“修宪”、《选罢法》等并进，时代力量则提出《宪法》第130条修正案，优先处理公民权下修至18岁。民众党则主张一宪两法，修改《宪法》中的选举权年龄限制及《选罢法》、《公职人员选罢法》。

根据台湾内政部统计资料，2024年达18、19岁人口预估有426740人。一旦公民权下修18岁通过，届时将成为2024年大选首投族。

若按照国民党智库在6月所做20至29岁民众对各政党支持度民调，以及2020年政党票投票率估算，2024年各政党在18至19岁的得票数将是民进党118838票、时代力量33542票、民众党24598票、国民党21250票。