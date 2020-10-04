楼板现裂缝 四川业主维权被打成骨折

中国四川安岳有网友称，当地某小区业主怀疑住房楼板出现裂缝，多次沟通无果后，在10月2日再次前往售楼部维权时，被开发商的人打成多处骨折。

据红星新闻报道，涉事开发商负责人10月4日说，业主关于楼板裂缝的维权是“无理取闹”，打人者已被拘留。当地警方也证实，嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步调查中。

正在医院接受治疗的黄孝忠10月4日称，10月2日事发以来，对方没有付一分钱医药费，也没有人到医院过问。

黄孝忠告记者，他的肋骨断了四根、磨损三根，腰间断了两根，此外还有轻微脑震荡、输尿管损伤、肺挫伤。打他的是开发商李道军等人，而公司法定代表人系李道军的妻子蒙雪梅。事发后，他向警方报了案。

黄孝忠说，他被打与维权有关。据他介绍，他购买了安岳新华阳光誉品的房子，去年7月13日接房后，他在9月发现楼板有长四米多，宽三四毫米的贯穿性裂缝，多次找开发商，都未能得到很好解决。在向住建等部门反映后，住建部门要求开发商修复，但开发商却拿水泥进行表面处理，很快又开裂。和他一样遭遇的还有90多户。今年10月2日，他和另外两名业主再次前往售楼部要求解决问题，却被开发商的人拖到一间屋子里，被打了10多分钟，起不了身的他是爬出屋子的。

记者多次拨打李道军的电话，均提示为关机。随后，四川阳光美典房地产开发有限公司法定代表人蒙雪梅告诉记者，目前，当地警方已介入打人的事，打人者已被拘留，在外地的她不清楚具体情况。而对于黄孝忠所称的楼板裂缝及维权一事，蒙雪梅表示，（关于楼板裂缝问题）相关单位出了报告的，业主属无理取闹。

随后记者从安岳县公安局沱街派出所证实，涉事的嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步调查中。

