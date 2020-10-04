西藏墨脱哨所官兵收到无人机空投的月饼

今年中国国庆前夕，西藏墨脱哨所的官兵首次收到了无人机空投的物资，战士们吃上了新鲜果蔬和月饼。

据《西藏日报》报道，西藏墨脱地区一线执勤点大多位于无人区，山高林密，谷深坡陡，至今未通公路，物资补给全靠官兵徒步接力背运。今年国庆前夕，中国陆军后勤部组织多家单位，使用10多架多旋翼无人机、无人直升机，在墨脱组织实飞实投验证攻关，按照卫星定位、自主起降、智能巡逻、定点投送的模式，相继打通了西藏军区某部官兵部署在这里一线的所有四个执勤点位空中航路。

据该报道，多旋翼无人机载重能力在15到25公斤，是电池电力驱动，充电时间40到50分钟，能在满载情况下续航一小时、飞行20公里。这次，无人机在不同点位之间循环往返飞行，通过快速更换电池，保证了飞行和空中投送的持续不间断。

这次无人机运输投送，让士兵们在山上吃到新鲜的果蔬、鸡蛋和肉食，还喝上了牛奶、饮料。

据央视军事报道，西藏墨脱地区一线执勤点位地处高山密林，是全军唯一一个完全依靠官兵徒步背运补给物资的边防部队。该部队所在区域海拔落差大，气候复杂多变，常因地质灾害、大雪封山等原因缺供断供。

西藏军区某边防连战士齐联说，“从起点走到最前线的话，一般需要120人接力，通过两到三天来同时完成这个任务（背运物资）。如果碰上天气不好的话，比如说下雨下雪，可能时间还要长一点。这样最前线的官兵们长期以来都很难吃到新鲜的蔬菜、水果和蛋奶类，基本上都是吃一些脱水蔬菜、干菜和罐头。”