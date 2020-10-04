河南大学一教授被指性骚扰 当地警方介入调查

中国河南大学文学院一教授侯某某被指涉嫌性骚扰学生，目前开封市妇女联合会权益部门和警方已介入调查此事。

据澎湃新闻报道，有微博网友小山（化名）告诉记者，她8月31日受邀到涉事教师办公室讨论问题，在办公室内该教师做出触碰她的下体等骚扰动作。事发后，涉事教师向她解释，自己当时的行为是“拍了拍你”，随后拉黑她的联系方式。

举报者小山4日说：“他是我最喜欢的老师之一，在进他（侯某某）办公室之前，我都觉得把性骚扰和他联系起来很不可思议。”事发后，她了解到在学校里曾有其他学生写下被侯某某性骚扰的经历，张贴在学校人流量较大的综合楼和图书馆，她感到非常愤怒，“有那么多受害人，应该给侯某某一些惩罚。”

她于3日向当地警方详细描述了被骚扰的过程，民警已经做了记录。

有河南大学毕业生告诉记者，他曾听说侯某某对班上的部分女生有言语和行为上不同程度的骚扰。“但当时取证比较难。我们看到新闻报道后，有校友在校友微信群里开始回忆当初侯某某的行为。”

河南大学目前已决定停止涉事教师侯某某与学生有关的教学活动，学校成立调查组。河南大学校长办公室一名工作人员说，目前学校党委教师工作部正在负责处理此事，“有任何情况可以向他们反馈”。

据河南大学文学院2019年10月发布的内容显示，涉事教师侯某某系博士、教授、硕士生导师，主要讲授中国近代文学史、中国近代小说研究、沈从文研究、近代狭邪小说研究等课程。多次获得河南大学教学质量大赛奖励，2017年被评为河南大学文学院“最受学生欢迎的教师”。