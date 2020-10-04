教廷若任命亲北京主教 陈日君：死后不葬在大教堂

天主教香港教区荣休主教陈日君表明，如果梵蒂冈任命受到北京“祝福”的“坏主教”，他宁愿自我消失，死后也不要将自己的骨骸葬在大教堂，不愿与“这些人葬在一起”。

据《全美天主教纪事报》（National Catholic Register）前天（2日）报道，香港前任主教去年初过世，空缺至今仍未填补，陈日君上周就香港主教人选事宜前往罗马。

陈日君在接受该报的访问时说，他的双腿现在不太好，不适合长途旅行，这有可能是他最后一次前往梵蒂冈。

另据香港01报道，88岁的陈日君早前希望在梵蒂冈就香港教会主教任命安排，求见教宗方济各，但他不获教宗接见。

陈日君认为，梵蒂冈似乎在猜测北京的想法，一直尝试设想北京会做些什么，总是要安抚对方。

陈日君说：“他们似乎对于任命香港教区辅理主教夏志诚感到担心，因为这样做可能会冒犯北京。”

报道称，夏志诚公开支持香港人权抗议者，因而被一些人视为与北京的立场不合。

有消息指，香港教区宗座署理汤汉去年底曾说，受到北京“祝福”的副主教蔡惠民去年底接任香港主教的最佳人选，但陈日君指许多虔诚天主教徒无法接受蔡惠民担任主教。

陈日君称，梵蒂冈已经将任命夏志诚或蔡惠民的事项搁在一旁，并继续进行主教人选。

如果香港主教最终由亲北京成员担任，陈日君誓言死后与“天主虔诚的子民”葬在纯朴的墓园。

陈日君也对于梵蒂冈与北京签署关于主教任命的临时性协议表达不满，并批评梵蒂冈在处理中国大陆事务上缺乏透明度。