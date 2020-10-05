中芯国际证实被美国制裁 部分原材料供应受影响

中芯国际昨晚在香港交易所公告，其部分供应商收到美国出口管制规定的进一步限制，这对于中芯国际未来的生产经营可能会产生重要不利影响，该公司正对此评估。

有关中芯国际的供应商受到美国出口管制的消息在9月26日传出，中芯国际随后在27日回应称没收到有关出口限制的官方通知，并强调该公司仅为民用和商用终端用户提供服务，与中国军方没有任何关系。

昨晚是中芯国际首度证实受到美方出口管制的消息。

综合中国媒体报道，总部位于中国上海的中芯国际在公告中指出，经过多日与供应商进行询问和讨论后，知悉美国商务部工业与安全局已根据美国出口管制条例EAR744.21（b）向部分供应商发出信函。

公告称，对于向中芯国际出口的部分美国设备、配件及原物料，会受到美国出口管制规定的进一步限制，须事前申请出口许可证后，才能向中芯国际继续供货。

中芯国际表示，针对该出口限制，公司和美国工业与安全局已经展开初步交流，将继续积极与美国相关政府部门交流沟通。

公告透露，中芯国际正评估该出口限制对公司生产经营活动的影响。基于部分自美国出口的设备、配件及原材料供货期会延长或有不准确性，对公司未来的生产经营可能产生重要不利影响。中芯会跟进并适时发布进一步公告。

中芯国际重申，公司一直坚持合规经营，遵守经营地的相关法律法规。

美国对中芯国际实施出口限制标志着中美紧张局势进一步升级。两国此前已因贸易、知识产权、冠病疫情、香港国安法等一系列问题发生冲突。

目前，中国科技企业成为美国的主要针对对象，分析认为，美国防堵中国科技企业是因为中国威胁到了美国在该领域保持了多年的龙头地位。

美国著名投资银行杰富瑞（Jefferies）的分析师李裕生早前指出，中芯国际多达一半的设备仰赖美国出口，如果出口真的遭到限制，代表美国加大力度压制中国半导体产业，预料会有更多中企面临同样的命运。

中芯国际是美国芯片制造商高通（Qualcomm）的一家代工厂，也是高通的第二大客户，仅次于华为。

因此，分析人士认为，美国对中芯国际的出口限制，也将影响高通的业务。