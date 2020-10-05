美驻华大使昨离任：美中关系充满挑战

美国驻中国大使布兰斯塔德和夫人昨天离任返美，在使馆所公布的影片中，他称美中关系处于充满挑战的时刻，但强调对中国人民、文化的赞誉未曾改变。

美国驻中国大使馆官方微博昨天发出布兰斯塔德夫妇的临別致词影片。

据《星岛日报》报道，布兰斯塔德在影片中表示，在过去三年任期中，取得了重要进展，并指目前美中关系是充满挑战的时刻，“我们努力重新平衡我们的关系，使之更加公平对等”。这时画面中出现的，是美国总统特朗普和中国国务院副总理刘鹤一月在白宫签署首阶段贸易协议的照片。

他强调，希望所有人都能知道，有一件事丝毫未变，“那就是我们对中国人民和中国文化的深深赞誉”。

夫妇两人接着细数过去在中国曾造访的地方，包括甘肃、云南、黑龙江的哈尔滨，以及西藏。布兰斯塔德说，自己将返回家乡爱荷华州，但永远不会忘记中国人民，两人最后还用中文说：“谢谢，后会有期”。

布兰斯塔德在上个月14日传出离任消息，他在接受凤凰卫视专访时表示，自己返美后将以义工身份，支持特朗普竞选连任。

布兰斯塔德在2017年5月，在美国国会参议院的大比数赞成下，出任第12任美国驻华大使；他在2017年6月抵达北京，同年7月向中国国家领导人递交国书，正式上任。

曾被中国官媒称为“中国人民的老朋友”的布兰斯塔德，在上任初期其实被寄予厚望，因为他跟中国颇有渊源，也创造过多个美国政坛记录。

他27岁步入政坛，36岁当选爱荷华州州长，创下美国历史上最年轻、任期最长州长的纪录，累计执政爱荷华22年。

因为推动爱荷华与河北省结成姐妹省，布兰斯塔德早在1985年就认识时任河北省正定县县委书记的习近平，当时习近平带领一个玉米考察团访问爱荷华。2012年，已升任国家副主席的习近平重访爱荷华，同样获布兰斯塔德款待。

有分析称，特朗普之所以委派布兰斯塔德当驻华大使，看中的正是他与习近平的交情。

但命运弄人，布兰斯塔德在任三年偏偏见证中美关系走向40年来最暗淡时期，从贸易战到冠病疫情再到香港问题等，两国相互指责、矛盾一再激化，他最“硬核”的政绩，也只剩下推动中美签署第一阶段贸易协议。

布大使离任消息传出后，中国社媒平台被一句话刷屏——“别了，布兰斯塔德”，这是改编自毛泽东1949年8月18日于新华社发表的文章题目——《别了，司徒雷登》。