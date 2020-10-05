美对港警拘逾80人表愤概 港府批美国务院评论不负责任

香港警方在10月1日多区游行集会中拘捕超过80人，美国国务院发表有关声明对此表示愤概，称港府透过遏制和平的民意，再次显现与中共合谋废除香港自治与港人自由。香港政府昨天（4日）对此表示强烈不满和反对，称美国高级官员持双重标准，对特区政府的执法行动作不负责任的评论令人遗憾，促外国政府停止以任何形式干预香港事务。

据香港明报报道，发言人指出，警方的拘捕行动完全合法和必须，以维持社会的秩序和保障香港市民的生命财产。发言人称，根据《香港人权法案》和《公民权利和政治权利国际公约》，游行集会自由并非绝对，可为保障公共秩序、公共安全和他人权利等需要，以法律加以限制。

发言人还称，根据《警队条例》，警队有责任采取合法措施以拘捕一切可合法拘捕而又有足够理由予以拘捕的人。

发言人说，如有证据显示任何人犯法，无论任何身分或背景都要面对法律制裁，没人可以犯了法而不用面对后果；作为执法部门，当出现任何违法行为，警队会严格按照适用的法律采取行动，警队一直并会继续公平公正、不偏不倚地依法处理所有案件。

10月1日国庆日及中秋节，有网民发起多区游行及集会，警方全天拘捕87人，包括区议员李予信、梁晃维、陈运通及黎梓恩。

美国国务院3日发声明指，香港社会的稳定及繁荣，依赖对集会权利﹑言论自由及其他基本自由的尊重，而港府打压和平表达意见，再次反映与中共共同剥削香港自治及港人的自由。对于港府继续利用执法机构达到政治目的感到遗憾，认为行为违背维护法治和尊重人权的原则，包括集会和言论自由权，而拘捕行动则显示北京完全废除维护“一国两制”的承诺。