谷凤杰再获监外执行 曾是王立军铁岭继任者

因犯受贿罪、巨额财产来源不明罪被判处有期徒刑12年的原辽宁省铁岭市副市长兼市公安局长谷凤杰，因患有严重疾病，再获监外执行。

据《新京报》报道，中国裁判文书网近日公布的《谷凤杰暂予监外执行决定书》，决定书中指出，谷凤杰患有严重疾病，经病情诊断检查其病情符合《保外就医严重疾病范围》规定，依法决定自2020年2月23日起将谷凤杰暂予监外执行。

据决定书，中国医科大学附属第一医院对谷凤杰病情诊断检查，病情情况为：患者于2009年因“急性主动脉夹层A型”于省人民医院手术，术后复查主动脉CTA（2020-6-20）提示主动脉弓部扩张，直径＞5cm，无名动脉起始部扩张，主动脉根部瘤样扩张。

这是谷凤杰入狱服刑以来第四次获监外执行。此前，鞍山市中院曾分别于2017年3月20日、2018年4月9日、2019年7月18日，作出《谷凤杰暂予监外执行决定书》、《谷凤杰刑罚变更刑事决定书》，分别将谷凤杰暂予监外执行一年。

谷凤杰出生于1954年4月，2003年从辽宁抚顺调任铁岭，任铁岭市公安局局长。他的前任是重庆原公安局长王立军。王立军于2012年2月6日突然进入美国驻成都总领事馆寻求庇护。

当时对于王立军为什么会突然跑到美国领事馆，外界盛传，王立军在辽宁工作时期的一些老同事被查，揭发出王立军的问题，他被迫到美国领馆寻求庇护。其中，谷凤杰落马是王立军“叛逃”的重要动因。

时任辽宁省省委书记王珉过后在两会期间向媒体证实，谷凤杰已于2011年5月被依法双规，“从目前审查情况来看是个人违法违纪，主要问题是买官卖官、贪污受贿。”他强调，谷凤杰落马事件“纯属孤立事件，绝对与王立军无任何关系”。

2012年1月，谷凤杰因犯受贿罪、巨额财产来源不明罪，被判处有期徒刑12年。