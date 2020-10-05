港媒：“明日大屿”填海计划最快2027年开始填海

香港当局在最新评估中预测，两年前首次公布的“明日大屿”填海计划最快2027年开始填海，首批住户预料在2033年入伙，但对于争取立法会明年通过前期研究拨款审慎乐观。

据香港《星岛日报》今天（5日）报道，随着港府先后推出多轮抗疫措施，使得财政储备大减，近期接连有团体关注港府在未来是否有能力推展计划。

消息人士透露，为了撑住经济并对社会带来长远好处，“明日大屿”填海计划将继续进行。

报道引述消息人士称，港府认为即使面对目前比较严峻的财政状况，基于要撑住经济、为社会的长远好处，一些对香港长远发展重要的基建计划，仍然会继续进行，但港府同时会采取谨慎开支的策略。

港府2018年发表《施政报告》时首度公布“明日大屿愿景”，在香港的中部水域作大规模填海，分期兴建总面积约1700公顷的人工岛，当中在交椅洲附近的1000公顷人工岛属首阶段工程。

针对“明日大屿”造价高达6240亿元（港元，下同，1097亿新元），而一直备受争议，据知港府稍后会向公众再作解说，指当中约4000亿元开支为运输基建的费用，占总费用约三分之二，用作兴建来往新界与港岛的道路网络，同时进出机场提供多一路线选择，而实际用于填海工程的费用则只是2000亿元。