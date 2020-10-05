港府与台湾陆委会就陈同佳案争拗不断

香港政府与台湾陆委会就港女命案疑犯陈同佳拟赴台自首一事的争拗越演越烈。台湾陆委会指刑事警察局跟香港警务处已就案件建立“单一联系窗口”，但港府屡称无法律基础，批评港府在协助陈赴台一事延宕近一年，无所作为。港府则反批台方因政治考量多次改变立场，质疑台方是否真诚让陈同佳赴台自首或投案。

据香港01网站报道，香港保安局昨天（4日）晚上接近深夜时分通过政府新闻处发稿，重申香港目前没有法律容许特区处理与台方的法律协助，强调陈同佳自去年10月出狱已表示自愿到台湾自首，但台方“当时因政治考量，设立限制，又多次改变立场，包括对陈作入境管制”，及后又改为禁止有关人士网上签证等，令事件节外生枝，使人质疑台方是否真诚让陈同佳赴台自首或投案。

港府重申，港方并没有与台方共同建立其自称的单一联系窗口。新闻稿指出，台方只是通知香港警方有关台方人员的联络资料，请港方通知陈同佳，香港警方即告知陈并已覆告台方，批评台方“把单方面的请求，自我说为与港方共同成立所谓窗口，不符事实，混淆视听”。

港府再次强调，陈同佳现在是自由人，他是否联络所述台方人员，是否经过由其律师作其他安排，或以任何方式赴台，是他作为自由人的选择，特区政府没有法律授权作出任何干预。

港府批评台方“重演早前的政治考量，制造不必要事端”，敦促台方不要再作政治炒作，自圆其说，委过于人。

