中国驻比利时使馆否认威胁利诱学者：勿戴有色眼镜看中国

中国驻比利时王国大使馆刊文指，比利时当地媒体报道的关于中国使馆和学生联合会干涉比学术自由，对学者进行威胁利诱的新闻不实。使馆强调，了解认识中国的重要前提是要保持客观公正的心态。

据中国驻比利时王国大使馆官网4日刊登的声明，使馆指出，已经注意到比利时法语《晚报》10月3日刊登布鲁塞尔自由大学东亚研究中心某位学者的文章《比利时学术自由受到北京长臂施压》。文中诬称中国使馆和学生联合会干涉比学术自由，阻挠涉华学术活动，对学者进行威胁利诱。

使馆指出，这种耸人听闻的言论毫无事实根据，纯属无稽之谈。该作者是研究中国的学者，如果作者本人同中方有过交往，原本是正常的事，而其却臆想成为中方对其进行变相引诱和威胁，这难道是正常思维吗？

大使馆强调，对学者而言，在治学过程中只有客观理性地看待问题，才能得出经得起历史检验的正确结论。了解中国的学者都清楚，中国发展到今天，是历史的必然。戴着有色眼镜看中国，不择手段地抹黑中国，这不是在做学术研究。

使馆在声明中表示，存在不同观点并不奇怪，但一段时间以来，总有一些别有用心的人把污名化中国当作“政治正确”，把无端指责中国当作时髦。他们的谎言一次次在事实面前被戳穿，只能靠不断编造新的谎言来支撑骗局。

使馆强调，中国是国际社会的重要成员，各方都对中国感兴趣，希望进一步了解中国。了解认识中国的重要前提是要保持客观公正的心态，理解和尊重中国人民自己作出的选择。当中国被真正读懂，世界将会变得更加美好。