港教育局更新教科书指引：近20年史事不应太详述

继删去通识科书本中的“三权分立”及游行篇幅后，香港教育局最近再进一步修订供出版社参考的“印刷课本编纂指引”。港媒比对旧指引发现，中史科的新指引新增描述称，“近20年的史事不少仍在发展中，未有结论，因此不应太详细叙述”。有资深中史科教师认为，课程谈及中国改革开放前后的剪影，不应该避而不谈。

据《明报》报道，香港出版商一般要参考教育局的“印刷课本编纂指引”制作教科书。香港当局在22个学科或领域中，阐明该科课程宗旨和目标、编纂课本原则等。教育局近日于网页上载更新指引，记者比对去年8月版本发现，中史、历史、地理及生活与社会科的指引共同新增内容，称初中教育着重帮助学生建构稳固的知识基础，课本中的学习活动、课业、评估项目等应着重帮助学生“获取知识和建构理解”，并避免包含太多涉及评论的问题，同时亦应避免在没有提供足够的资料和指引的情况下，设置涉及较广范围的问题，“以免超越初中学生所掌握的前备知识，以至偏离课程目标”。

资深中史教师陈仁启评论说，中史科题目可按学生能力由浅入深分成不同层次，包括覆述、比较、评论、评鉴等，低年级及高年级学生均需学习以上技能，初中要有基础训练，“初中对他（学生）要求低点，去到高中，长大了，又会高层次一点，要求多一点”。陈仁启认为，初中学生如果不怎么接触评论问题，难以要求其升读高中时顺利掌握有关技巧，教育局做法违反教育理念，并不专业。

初中中史科的新指引亦新增描述称，“近20年的史事不少仍在发展中，未有结论，因此不应太详细叙述”。陈仁启认为，称课程谈及中国改革开放前后的剪影，“中国举办世博、奥运、加入世贸都是改革开放后的好例子，是否又不可以谈呢？”陈认为红线既定，日后或要另觅例子。

教育局回复说，学生学习不同的课题，必须先建立稳固的知识基础，故此课本中的学习活动和课业应“避免包含太多涉及评论的问题”，此部分与课程指引建议的教学活动，包括探究、反思及评论活动“并无冲突或矛盾”。

当局续称，对于新近仍在发展中的议题，因未有结论，亦未必有足够持平、客观、可靠的资料以及学者研究及著述可作教学之用，故学生难以在有限课时内全面客观了解事件，并从历史维度作客观持平的评论，因此教科书不应有过多叙述。