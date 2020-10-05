中国官二代涉诈骗香港老翁50万港元 保释被拒

就读香港大学商学院的中国内地”官二代“今年8月31日涉冒充内地公安骗去香港老翁逾50万港元（逾8.79万新元），另涉在3日后拒捕并袭警。香港法官认为，涉案的内地男子家境”有经济能力协助被告潜逃“，遂拒绝其保释申请。

据《星岛日报》报道，该案涉案人今日（5日）被押解至香港观塘法院再讯。裁判官杜浩成将案件押后至11月16日再讯，以待警方继续调查被告的银行及通话纪录。

辩方指，被告杜立衡正在一间金融公司实习，其上司及港大首席讲师愿为他各作5万元人事担保，他亦愿以守宵禁令、每日往警署报到、在报称地址居住、遵守不得离港等担保条件。不过杜浩成指被告控罪严重，认为他的家境”有经济能力协助被告潜逃“，遂拒绝其保释申请。

据香港01报道，杜立衡来自内地，父亲在内地任官员，母亲则在医院工作。其凭学生签证到港读书，现就读香港大学商学院。



20岁学生杜立衡被控一项以欺骗手段取得财产及三项意图抗拒拘捕而袭警或袭击他人罪，指他于今年8月31日，在牛头角彩盈村一单位，假冒中国大陆公安，而不诚实地取得男子邓培均的人民币46万5200元（9万3372.93新元），意图永久地剥夺邓培均的财产；以及于9月3日，在彩盈村一大厦后楼梯意图抗拒合法拘捕，而袭击警员黄荣德、陈毅汛及李慧玲。