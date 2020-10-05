港网媒创办人伍永德涉串谋企图杀警被捕

曾参加香港2016年立法会饮食界功能组别选举、网络媒体“PPPN international”创办人伍永德，涉嫌与去年反修例激进暴力组织“屠龙小队”一宗怀疑串谋开枪射击警察的案件有关，伍永德于“十一”国庆日被警方拘捕，现已获准保释。

据《星岛日报》报道，据记者了解，绰号“爆Seed”的网媒“PPPN international”创办人伍永德今年34岁，疑与“屠龙小队”关系密切，涉嫌与去年12月的一宗“串谋有意图伤人”案有关。伍永德前日获准以5000元（港元，879.09新元）保释外出，须于下月上旬向警方报到。

消息人士透露，伍永德前涉及的案件，发生于去年12月8日民阵发起“国际人权日”游行前的清晨，警方在湾仔、北角及荃湾检获半自动手枪、105发子弹、避弹衣等物品，并且拘捕11人，怀疑有人计划当日“扫射警员”，被捕者亦与去年10月20日非法集结期间，使用汽油弹攻击旺角警署的案件有关，当中八人疑为“屠龙小队”成员。

警方其后顺藤摸瓜追查，当月20日在大埔翠屏花园商场地下截查18岁青年苏纬轩，其间苏纬轩使用P80手枪开了一枪，未击中任何人，苏纬轩随即被制服拘捕，警方其后在该屋苑一单位搜出一支装有211发子弹的大杀伤力AR15自动步枪，以及22发中尖弹，怀疑有人是杀警计划的“枪手”。

曾报称任职厨师的伍永德，2014年占中期间负责物资站，并与“占中三子”之一的戴耀廷同场出席论坛，翌年成立社区组织“西环飞跃动力”，并参选中西区区议会，结果落败，2016年又参加香港立法会选举功能组别饮食界选举，但被击败，反修例风波期间，伍永德曾申请去年8月2日在旺角大游行。

伍永德去年创办支持示威者的网媒“PPPN international”，派员直播反修例示威现场实况，似与“屠龙小队”关系密切，该极端暴力组织去年11月曾在网上发表声明，表示只接受四家媒体访问，当中包括该网媒。