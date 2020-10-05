报复性结婚？ 贵州男子国庆假期参加23场婚宴

话题“国庆假期要吃23场酒”近日冲上中国网络热搜榜，贵州毕节一名男子在国庆长假前后的十来天里要参加23场婚礼，礼金支出4800元（人民币，下同，约963新元），如果再加上其他支出，他一个月的工资都不够。

据浙江钱江频道报道，当事人雷先生的女儿回应，其父实际参加的酒席要比23场还多。光是10月1号当天就有8场酒。按当地风俗，送的礼金不是很多，一般的邻里就100元，但全部加起来也不少，总共是4800元。

另据中新网报道，婚庆行业历来有“金九银十”的说法，“十月一”因为温度适宜、假期时间长，备受青睐。由于冠病疫情影响，今年上半年5、6月的“旺季不旺”，不少没能完成婚礼的新人，选择在国庆假期完成这件“最重要的事”，年内第一个婚宴高峰便由此到来。

一份山东职场人国庆行程安排的问卷调查显示，超八成职场人要在假期期间参加婚礼，超五成职场人参加1-3场婚礼，参加五场以上的职场人，占比在16.47%。

从事婚礼策划工作的王琳(化名)说，最近她们可以用“忙得直转圈”来形容。除了要完成手头上的婚礼任务，还有源源不断的前来咨询预约的客人。

王琳说，“大概是在6月份疫情稳定之后，来咨询的人就越来越多。但今年的肯定约不上了，准新人们已经开始抢明年的好日子了。”

据王琳介绍，不同地域高峰月也不太一样。北方城市多在5、6、9、10月，南方部分城市在9月到次年1月，三亚则是11月至次年2月。