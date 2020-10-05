大陆学者：北京对台军事威慑已起作用

有中国大陆学者在谈及台湾课题时认为，北京在目前态势严峻的情况下进行军事威慑极其有必要，并估计已经达到了一定效果。

美国问题专家、中国人民大学国际关系学院教授金灿荣在观察者网昨天（4日）发布的专访中说，中国大陆在军事上的动作是有必要的，而且已经开始产生效果，但这是否会使美国右翼和台独份子收手，目前可能还不能下这个结论。

不过，金灿荣提到美国参议员卢比奥（Marco Rubio），指他原来挺反华的，但最近在一个访谈里面说，他也知道谈问题是有底线的，“也就是说他开始反应过来了”。

据香港《明报》报道，卢比奥9月23日参加了智库机构哈德逊研究所（Hudson Institute）所主办的视像访谈活动，谈及有关台海问题时，他一反常态地提到，台湾终将是大陆的红线问题，并说在必要时刻大陆将会动武，美国必须小心谨慎行事。

金灿荣在专访中说，中国大陆面对外交形势和台海局势严峻化是在采取措施的，有外交沟通、两岸沟通，还有军事威慑。

金灿荣称，台湾网络论坛上已经知道武统的可能性在增加，所以害怕情绪在上升，美国那边的军事职业人员应该也开始意识到形势的严峻。

他说：“中国大陆如果动手解决台湾问题，基本上三天就行了，美国是无能为力的。”