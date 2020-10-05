台湾无薪假人数再上升 制造业景气尚未回稳

台湾劳动部5日公布无薪假最新统计，截至9月底，台湾实施无薪假企业攀升至934家，涉及17981人，一周之内新增41家、972人。

据新华社报道，该部门告诉媒体，这期无薪假的增加主要集中在制造业，显示制造业景气尚未回稳。服务业部分，无薪假增加主要集中在运输及仓储业、支援服务业（含旅行社），主要受到全球边境管制影响。

疫情暴发以来，制造业成台湾无薪假重灾区，一直未见有效缓解。统计显示，本期制造业有283家企业、10671人实施无薪假，占无薪假总人数的59%，一周内增加13家企业、408人。

其中，受全球需求减少冲击最严重的金属机电工业，目前仍有137家企业、4274人实施无薪假，较上一周增加3家、102人。信息电子工业目前则有31家、706人实施无薪假，较上一期增加一家、八人。化学工业有56家、4111人实施无薪假，较上一期增加五家、184人。民生工业现则有59家、1580人实施无薪假，较上一期增加四家、114人。

服务业方面，运输仓储业有54家企业、1670人实施无薪假，较上周增加四家、282人；住宿餐饮业有38家企业、702人实施无薪假，较上一期增加两家、67人。

支援服务业（含旅行社）有90家企业、931人实施无薪假，较上一周增加10家、183人，增加幅度明显，可见台湾交通部无限期暂停出入境团体游对旅行社的冲击。台劳动事务主管部门官员分析指，从长期趋势看，自7月初无薪假人数达3万多的最高点后，无薪假人数总体呈现下降趋势。