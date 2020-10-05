云南一局长儿子考上大学 全县585人送礼

中共中央纪委国家监委网站昨天（4日）刊发的文章披露，云南省临沧市凤庆县一名局长违反中央八项规定精神，其子考上大学，该局长收受585人所送升学礼金共计30余万元（人民币，下同，约6万零195新元）。

这篇题为《调查：一本涉及585人的升学礼金账本》的文章披露，2019年8月，凤庆县农业农村局原党组书记、局长杨语发的儿子考上大学，杨语发收受了除其亲属以外585人所送升学礼金共计30余万元。此外，杨语发还存在其他违纪违法行为。

凤庆县政府官网显示，凤庆县人大常委会在去年8月28日发布公告，决定任命杨语发为县农业农村局局长。也就是说，他刚一上任就收受了多达585人的送礼。

杨语发受到留党察看一年、政务撤职处分，降为四级主任科员，违纪违法所得予以收缴。

据办案人员介绍，“杨语发任职经历丰富，曾经当过乡长、乡党委书记、镇党委书记，在县卫生局、县环保局、县住建局、县农业农村局等部门担任‘一把手’，所以认识他的人也比较多。”

据报道，杨语发收受红包礼金的“账本”中，有11名处级领导干部，几乎占了全县处级干部的四分之一。而送红包的科级干部达125名，占全县科级干部八分之一。



一名送红包的处级干部说，“当时我也犹豫过，给呢，违反中央八项规定精神，不给呢，又觉得大家都是低头不见抬头见的。最后还是抹不开情面，包了个1000元的红包。”

办案人员发现，在杨语发就职的农业农村局里77名干部职工“主动出席”，其他部门的338名国家公职人员卷入其中。另外，有34名商人、老板送上了37600元礼金。

临沧市纪委监委负责人表示，“杨语发违纪违法问题反映出了在当前高压惩处态势下，仍有人不收敛、不收手，把中央八项规定精神当作‘耳旁风’‘过山雨’，试图用风俗人情‘屏蔽’党纪国法。”

今年3月，凤庆县农业农村局开展党风廉政警示教育大会，通报杨语发违反中央八项规定精神问题及其教育警示，要求从中汲取教训、引以为戒。