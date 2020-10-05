访港人数暴跌99% 香港“十一”黄金周变“寒冬周”

作为以往香港黄金周主要消费群体的大陆游客，仍受制于 “强制检疫令”，目前该规例已延长至今年12月31日。也就是说，今年底前从内地入境香港后，仍须强制隔离14天。受疫情和封关叠加影响，今年香港的“十一”黄金周尤为冷清。

据证券时报网报道，香港特区政府入境事务处公布的数据显示，10月1日至4日，内地赴港的游客人数分别为93人，154人、186人、225人，合计658人，相比去年国庆期间入境香港的内地旅客累计约为67万人次，同比暴跌99%。

由于赴港旅客数量大幅减少，香港多个行业生意惨淡，往年的十一黄金周变成了“寒冬周”。尖沙咀海港城一带是游客购物胜地，往年非节假日都会被挤得水泄不通，但今年“十一”期间，几乎无人光顾。

一位香港市民告诉记者：“打折都没人去啦，没有吸引力，天天打折但奢侈品又不是谁都天天买的。国庆期间本地人都去郊区爬山，露营去了，比如西贡、南丫岛等，日常的小商超也不会有折扣。”

上述市民称，今年疫情破坏了整个黄金周，之前的购物胜地旺角、铜锣湾等一带奢侈品、首饰店生意暴跌，很多店铺无人问津，而且街边不少店铺都选择关闭结业。

港府此前曾推出几轮防疫抗疫基金来刺激经济发展，但疫情反复，通关一直被延迟，已有大量依赖游客生意的小店铺宣告破产。

在旺角经营手机配件的阿婷说：“商业街的客流量可能只有以前的十分之一，我们的营业额一天几百港元，如果通关再度延迟，我可能也会选择把这家门店关闭，已经维持不下去了。”而在一个月以前，他已经关闭了铜锣湾的一个小门店。

据悉，知名品牌比如周大福、海皇粥店、实惠等，也都陆续宣布暂时关闭部分分店，缩短营业时间，或让员工放无薪假期等。

根据香港政府统计处9月30日公布的最新零售业销售额数据，今年8月的零售业总销货值的临时估计为256亿港元（44.98亿新元），同比下跌13.1%。这是香港零售业总销货值连续第19个月录得跌幅，但跌幅已经显著收窄。

数据显示，7月的零售业总销货值经修订后较同比下跌23.1%，今年首8个月合计的零售业总销货价值同比下跌30.2%。香港特区政府发言人分析说，在本地第三波疫情下，8月零售销售表现仍然疲弱，尽管按年跌幅明显收窄，但主要是因为比较基数十分低。

展望未来，发言人指出，经济状况将继续受压，访港旅游业短期内不大可能迅速得到复苏，零售业的经营环境仍然困难。

此外，香港6月至8月失业率依然较高，根据政府统计处发表的最新劳动人口统计数字（即今年6月至8月的临时数字），今年6至8月经调整的失业率为6.1%，失业人数达到24.83万人，与5至7月相比增加5800人。就业不足率上升至3.8%，就业不足人数达到14.9万人。