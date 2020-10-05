中国公布千吨镉大米流入国库案 四米商获刑

中国裁判文书网公布了一起镉大米流入广东省国家粮库的判决书，2017年至2018年间，上万吨来自湖南省攸县的稻谷流入广东省阳江东城国家粮食储备中转库，后被查出其中超2000吨稻米存在重金属镉超标。

据澎湃新闻5日报道，该案由广东省阳东区法院于2019年10月一审判决。判决书显示，2017年，“90后”的被告人谭某品以当地一家公司的名义供应10000吨稻谷到粮食储备中转库。其在明知湖南省稻谷存在重金属镉超标的情况下，仍多次购进湖南省攸县稻谷。其中，谭某朝从中协助稻谷入库。

谭某品2018年再次以另一公司名义供应共10000吨稻谷到阳江东城的中转库。在履行中标合同期间，谭某品又多次向被告人杨某飞、付某敏购买湖南省攸县稻谷。

法院经审理查明，这两批稻谷都存在重金属镉超标。

判决书显示，2018年11月6日，阳江市食品药品监督管理局对杨某飞、付某敏运送稻谷的车辆进行抽检，结果显示，两车辆运载的稻谷重金属镉均超标。

法院查明，杨某飞、付某敏明知湖南攸县稻谷存在重金属镉超标，仍将稻谷作粮食用途销售给谭某品，杨某飞销售不合格的稻谷金额共8万3030.2元（人民币，下同，1万6654.21新元），付某敏销售不合格的稻谷金额共74560.20元。

法院认为，被告人谭某品、谭某朝、杨某飞、付某敏销售重金属镉超标的不合格稻谷，构成销售不符合安全标准的食品罪。法院判处谭某品有期徒刑五年，并处罚金70万元；判处谭某朝有期徒刑三年，并处罚金3万元。杨某飞、付某敏分别被判有期徒刑一年。