广东佛山现“日本繁华街” 仿日旗帜后被拆走

中国广东省佛山市9月出现了街头景象与日本东京相似的商店街“一番街”，一度成为中国民众打卡热点。不过据港媒报道，这条步行街随后被改造，模仿日式的旗帜全部被拆走，招牌、路牌上的“一番”字样被遮盖，有店铺还挂上中国国旗。

据共同社报道，在广东省佛山市的一番街上，道路上有“停止”“出租车”“徐行”等标识，还停着横滨牌照的车辆。另外也能见到都营巴士的车站和“东京Metro”地铁的指示标记。

此处还吸收了日本动漫世界的元素，有与动画片《头文字D》中“藤原豆腐店”像极了的店铺，写着“哆啦A梦”“海贼王”的招牌也四处可见。

共同社评论说，商店街管理方似乎是针对“喜爱日本”的人群进行了设计，但此事存在著作权上的问题。

另据香港01和苹果日报报道，该景点吸引到日本媒体到来采访，不过有日本网民批评该街侵犯版权并抄袭日本文化。还有批评声音指出，这条街只是一个空壳，内里没有灵魂，特定的社会环境与文化“山寨”不来。

有网民发现，中国十一长假期间，这条街被“大装修”，模仿日式的旗帜全部被拆走，招牌、路牌上的“一番”字样被遮盖，还有店铺挂上中国国旗。有网民认为，这是与版权问题有关，也有网民认为，一番街的改造与中国国庆有关。

上述“南海一番街”位于佛山市南海区金沙洲，和日本东京涩谷六丁目一番街非常相似。