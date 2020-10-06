调查：韩国企业不愿将生产线从中国转移回国内

尽管疫情和美中贸易紧张局势凸显了过度以中国为生产基地的风险，但韩国推动国内企业从中国回归的努力响应者不多。

据彭博社报道，韩国产业经济与贸易研究所的数据显示，自从韩国于2013年推出U-Turn法案以阻止海外生产势头以来，在与中国有联系的数千家公司中，仅80家将部分经营转移回国内。即使今年早些时候韩国政府将回流补贴政策扩大到服务业和IT业，回国的吸引力仍然有限。

从各种流传的消息来看，考虑缩减在华经营的公司正谋求迁往东南亚。这表明韩国正在失去挽回就业，在疫情期间保障供应链并维持国内生产竞争力的机会。

韩国中小企业联合会的研究员裴浩英（音译：Bae Ho-young）说：“国内门槛太高了。”他提到刚性的劳动力市场，更高的用工成本和一系列环境保护法规。

6月组织的调查显示，在中国的韩国企业70%不愿回国，在越南的韩国企业90%没有回国计划。

韩国总统文在寅推动提高最低工资，缩短工时和增加正式员工聘用，常被他的批评人士引为增加经商成本而损害新就业机会的原因。

根据国际劳工组织的数据，2019年韩国工厂工人平均月收入为3405美元（4629.34新元）。同样的数据显示，他们的收入是2018年越南工厂工人收入的13倍以上，是2016年中国工人收入的四倍。

美国洛约拉马利蒙特大学（Loyola Marymount University）大学经济学教授成元顺（音译：Sung Won Sohn）说：“韩国生产成本仍然太高，尤其是就出口而言，在这个疫情主导的世界中，韩国公司必须留在中国或东南亚，以保持竞争力并保住全球市场份额。”

根据韩国进出口银行数据，自2000年以来，有2万3492家韩国公司在中国建立业务经营，新建经营数量在2006年达到顶峰，2018年以来新增数量降至一年不足500。

三星电子是在中国缩减生产而转战东南亚等地区的韩国大企业之一。三星扩大了在越南和印度的智能手机生产，同时关闭了在中国的部分家电生产。现代汽车增加了在越南的汽车生产，同时在北京暂停一条生产线。这些举动也向跟他们合作的小公司传达了信息。

Samil PricewaterhouseCoopers合伙人李比尔（Bill Lee）说：“规模较小的公司往往会跟随大公司的脚步。”该公司曾协助三星和现代的供应商在转移地点前清算他们在中国的资产。