中国代表在联大批西方国家侵犯人权

中国常驻联合国代表张军在联合国会议中代表26个国家发言，批评美国等西方国家侵犯人权，强调应立即彻底取消单边强制措施，对系统性种族歧视表示严重关切。

据中国常驻联合国代表团官网消息，当地时间10月5日，张军在联合国大会第三委员会一般性辩论中，代表安哥拉、安提瓜和巴布达、白俄罗斯、布隆迪、柬埔寨、喀麦隆、中国、古巴、朝鲜、赤道几内亚、厄立特里亚、伊朗、老挝、缅甸、纳米比亚、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴勒斯坦、俄罗斯、圣文森特和格林纳丁斯、南苏丹、苏丹、苏里南、叙利亚、委内瑞拉、津巴布韦等26个国家发言，指应对疫情并实现恢复需要全球团结和国际合作，单边强制措施违反《联合国宪章》宗旨和原则、国际法、多边主义和国际关系基本准则，对人权造成不可否认的影响。

张军表示，借此机会，中方呼吁立即彻底取消单边强制措施，确保国际社会所有成员全面、有效和高效应对疫情。

张军还说，在《德班宣言和行动纲领》通过近20年后，弗洛伊德死亡和布雷克遭枪击等事件仍在发生，反映了长期存在、根深蒂固的种族歧视、警察暴力和社会不平等。在一些国家，少数族裔特别是非洲人后裔在疫情期间死亡率远远高于其所占人口比例。中方也对有关国家移民拘留中心中移民的健康状况深表关切。

张军表示，欢迎人权理事会通过“防止执法人员过度使用武力和其他侵犯人权行为，促进和保护非洲人和非洲人后裔的人权和基本自由”决议，呼吁该决议得到全面落实。