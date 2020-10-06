港新入职公仆宣誓样本公布 最快月中签效忠声明

香港媒体获悉，港府昨日（5日）已发出一份有关新入职公务员签署声明的“预览版”通告，并附设一份声明样本，内容包括要求拥护《基本法》、效忠特别行政区、尽忠职守及向特区政府负责等。

据《星岛日报》报道，据悉公务员事务局分别向四个中央评议会，即第一标准薪级公务员评议会、高级公务员评议会、警察评议会和纪律部队评议会发出“预览版”通告，咨询他们对新入职公务员签署声明的意见，而当局表明通告为“机密”，不容对外公开。

这份交代新入职安排的通告约有三页纸，内容大约分成10段，其中一些段落提到，各部门需于10月中起执行，7月起入职的新公务员需签署声明拥护《基本法》和效忠香港特别行政区。通告表明，签新入职公务员签署声明，是聘用条件一部分，拒绝签署就等于不接受入职条件，意味有关人员将不符合入职要求，不过通告未有清晰列出具体后果。

据悉当局要求工会本周内回覆，料最快今个星期尾至下星期正式发通告。

另外，“预览版”通告同时附设一页A4大小的声明样本，声明上款列明部门首长职级与名称，下面会有中英文版本的四项声明内容，包括要求签署者拥护《基本法》、效忠香港特别行政区、尽忠职守及向特区政府负责，与聂德权上月见公仆团体时透露的方向一致。而声明底部约三分之一位置为公务员填写个人资料及签署位置，需写上姓名、职级和身分证号码。

不过，上月有份出席公务员宣誓咨询会的“四小工会”则没有收到“预览版”通告及声明样本。“四小工会”包括香港公务员总工会、政府人员协会、公务员工会联合会和政府纪律部队人员总工会。据闻有工会曾收到当局发言人电话，表明只通知他们有通告发出，但拒绝透露内容，原因是四大评议会一向是政府的咨询机构，按过往机制，只会将咨询文件副本发给评议会。

公务员工会联合会主席唐丽娥说，上月“四小”与局方会面时，当局曾口头承诺在发通告前会向“四小”咨询，她批评这次做法是“选择性咨询”，希望政府平等对待“四大”与“四小”工会。香港公务员总工会主席冯传宗亦对做法感失望，因“四小”都是跨部门工会，应同样被视为咨询对象，若工会提早得知，可方便向会员解说及表达工会关注。