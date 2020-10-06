江启臣吁美降低大陆用武动机

一年一度的“美台国防工业会议”昨晚（5日）举行，国民党主席江启臣在视讯会议中演讲时说，建构台湾坚实的国防战力，在两岸可“以实力换和平”，并呼吁美国应设法降低中国大陆以武力解决两岸问题的动机。

据台湾《联合报》报道，江启臣说，对于如何培养精锐的中华民国精锐军队，他强调，除了提升后备战力外，也要扩大与美方的军事情报合作，透过持续的军售装备与技术提升军事实力。他深信建构台湾坚实的国防战力，在两岸间可“以实力换和平”，也呼吁美国应设法降低中共以武力解决两岸问题的动机。

江启臣表示，面对大陆武力威胁，台湾军方面临四大挑战，国防预算有限，后备战力有待提升。而且，两岸缺乏军事意外的防止机制，即便是承平时期都可能引发潜在意外。

他也就强化军队提出四点想法，一，强化台军反制大陆网络与资讯电子作战的能力，提升网络与资电作战能力。二，提升后备战力，增加常备部队的军士官人数，减少后备部队的单位数量，以便集中资源提升后备部队指管通情(C4ISR)系统的效能，并修改相关法律，授权在某些特别情况下实施提前动员；三，追求稳定成长的国防预算。

江启臣还强调，必须强化台湾与美国的军事交流，扩大双方情报合作，除提升台军的战略预警能力和导弹防御能力，也能增加台军对解放军战术训练、部队调遣与新装备动向之掌握。

江启臣表示，中国大陆与美国间的角力加剧，似乎有重回冷战架构的趋势，他呼吁相关各方自我节制，国民党反对大陆任何对台湾具有威胁的军事行动。

对于外界认为美国现在将台湾作为印太区域的棋子或是与北京当局谈判的杠杆点，江启臣希望这不是真的，美应设法降低北京以武力解决两岸问题的动机，这也有益于亚太或印太区域的稳定与发展。

另外，台湾国防部军备副部长张冠群率相关联参代表出席会议，他以“强化自我防卫能力，坚定捍卫民主自由”为题发表开幕演说，向美方说明台湾面对近期中共军事威胁，在国防资源、建军规划及后备战力的具体作为。

张冠群表示，台美防务合作的未来不仅是武器装备，还包括培训、作战概念、情报共享与军备合作等。

他表示，台湾无意与敌人进行军备竞赛，透过创新和不对称能力的发展，阻止敌人入侵台湾；台湾正在开发小巧、数量众多，隐密快速、低成本、可生存，且难以发现和应对的系统。