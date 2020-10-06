世卫指全球约10%人口或已感染冠病 溯源专家团名单已提交中国

世界卫生组织（WHO）周一（5日）指出，全球大约十分之一的人口可能已经感染冠病，这意味着绝大多数人口仍有被感染的风险。另外，一个由世卫组织领导的国际专家团将前往中国对病毒进行溯源，专家名单已提交中国。

据路透社报道，世卫组织紧急项目负责人莱恩（Michael Ryan）在该组织执行委员会上说，东南亚部分地区的感染病例数正在激增，欧洲部分地区和地中海东部地区的确诊病例数和病亡数也在上升。

他说：“我们目前的最佳估计是，全球约10%的人口可能已经感染了这种病毒。国与国之间，城乡之间，群体之间的情况都存在差异。但这确实意味着，世界上绝大多数人口仍处于危险之中。”

他补充道：“我们现在正步入一个困难时期。这种疾病还在继续传播。”

莱恩还透露，一个由世卫组织领导的国际专家团将前往中国对病毒进行溯源，专家名单已提交中国，但他并未透露细节。

美国卫生部副部长吉罗（Brett Giroir）说，世卫组织的194个成员国“定期和及时地收到包括上述专家团或任何实地考察特派团授权调查范围的最新情况汇报，以便我们都能参与这一进程，并对结果充满信心，这一点至关重要”。德国代表欧盟表示，专家团应该很快部署，澳大利亚也支持迅速展开调查。

在同一场合，美国批评说，不能容忍一个成员国未能提供准确、完整和及时的疾病爆发信息。路透社评论说，这显然是对中国的批评。

中国国家卫生健康委员会国际合作司司长张扬表示：“在履行我们的国际义务方面，中国一直秉承透明和负责任的态度。”她补充称，中国与世卫组织各级都保持密切联系。