港媒谈陈同佳：台要“官方对官方” 港府难招架

台湾陆委会和香港特区政府过去数天就陈同佳投案程序各执一词并互相指摘。熟悉台湾的政界人士分析，陆委会声明以至行政院长苏贞昌的说法，都显示台湾的底线是“官方对官方”，但港府不可能以官方渠道处理，否则是承认台湾是“国家”。

据香港《明报》今天（6日）报道，该政界人士分析，这起事件显示港台双方完全没互信基础，香港保安局作为对口，根本难以招架台湾的政治；苏贞昌昨天的说法表明如果不是通过官方渠道处理，台湾不会妥协，他的说法是在“消费香港，表达港府的无能”，而港府只能处于被动。

港府消息人士称，香港与台湾的警务合作一直没中断，近期也有交流但密度或较以往少，并重申特区政府十分愿意提供协助，解决陈同佳到台湾问题，但原则是处理过程中不应故意突显台湾是一个“国家”，或出现不尊重香港的情况。

消息人士说，台湾提及的联系窗口，陈同佳或其代表可直接与其联络，但由港府直接联络并不适宜，除非陈同佳与台湾就投案安排已有共识。

消息人士分析，台湾去年因为正值总统选举，不想要陈同佳在选前到台投案，所以迟迟不让陈同佳成行；目前则因当今陆美关系的政治操作下，台湾要顾全自己的面子和策略，也未必会太顺利地安排陈同佳投案。

另一名港府消息人士透露，陈同佳按理可自行买机票上机再到当地自首，但若台湾表明没签证不允他入境，航空公司也不会发机票给陈同佳，所以消息人士认为，签证 、入境程序等并非重点，称那些是微枝末节，最重要是台湾政府会否放下政治考量。